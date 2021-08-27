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В Улан-Удэ по-прежнему штрафуют безмасочников

В Улан-Удэ по-прежнему штрафуют безмасочников
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Без масок попались водители и пассажир

26 августа в Улан-Удэ мобильные группы проконтролировали соблюдение антиковидных мер в общественном транспорте – проверено 40 транспортных средств и 210 пассажиров. Выявлено семь нарушений.

Рейды по автобусам и трамваям проводят сотрудники комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству совместно с ГИБДД.

- За отсутствие защитных масок составлено три протокола на водителей маршрутов №59 и №29 и на пассажира маршрута №56, - сообщили в управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

Для профилактики коронавируса ежедневно сотрудники специализированной организации ООО «Биофарм Технолоджи» проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами. Кроме того, дополнительно городскими транспортными предприятиями организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов.

- Всего по результатам рейдов по предприятиям, магазинам и торговым центрам мобильные группы составили 3020 административных протоколов, из них: 1907 - на физических лиц, 724 – на должностных лиц и 389 - на юридических лиц (ИП), - добавили в мэрии.
штраф коронавирус профилактика общественный транспорт

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