Поход за молоком обернулся для жителя Бурятии штрафом

Мужчина был обязан соблюдать режим самоизоляции



Постановлением Мухоршибирского суда от 25 августа местному жителю назначен штраф в размере 7 500 рублей.



Жена жителя села Мухоршибирь в июне заболела COVID-19. Поэтому супруг обязан был по предписанию Роспотребнадзора в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Однако уже через два дня он вышел из дома, чтобы купить молоко.



Санкция ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей (на граждан).



- Приняв во внимание признание вины в совершении правонарушения, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, имущественное и семейное положение (пять малолетних детей), а также состояние здоровья П., суд счёл возможным назначить правонарушителю административный штраф ниже установленного минимального размера, - сообщили в суде.

