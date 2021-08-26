Мужчина был обязан соблюдать режим самоизоляции
Постановлением Мухоршибирского суда от 25 августа местному жителю назначен штраф в размере 7 500 рублей.
Жена жителя села Мухоршибирь в июне заболела COVID-19. Поэтому супруг обязан был по предписанию Роспотребнадзора в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Однако уже через два дня он вышел из дома, чтобы купить молоко.
Санкция ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей (на граждан).
- Приняв во внимание признание вины в совершении правонарушения, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, имущественное и семейное положение (пять малолетних детей), а также состояние здоровья П., суд счёл возможным назначить правонарушителю административный штраф ниже установленного минимального размера, - сообщили в суде.
Поход за молоком обернулся для жителя Бурятии штрафом
Общество, Фото:
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