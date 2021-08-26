В Улан-Удэ одна школа введёт частичную дистанционку

Решение принято в отношении переуплотнённой школы



Согласно решению оперативного штаба, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции 30% учащихся улан-удэнской школы №8, где на сегодня обучение ведётся в три смены, будут учиться дистанционно. Чередование очной и дистанционной формы будет проходить по неделям до конца сентября. ⠀



- Ещё в двух школах №19 и 44, где имеется переуплотнённость учащихся, обучение будет идти в очном формате, - сообщили в комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.



В преддверии нового учебного года сотрудники комитета по образованию проверили все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Внимание проверяющих было обращено на завершение ремонтных работ, благоустройство территории, целостность ограждений, уборку травы, наличие разметки на дорогах и дорожных знаков вблизи зданий, организацию пропускного режима, готовность к организации антиковидных мер безопасности.



- В целом образовательные организации готовы к учебному процессу. По итогам объезда нескольким учреждениям даны рекомендации, установлены сроки для устранения замечаний, - сообщили в комитете.



Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов призвал все организации республики помочь детям пройти учебный год без введения дистанционных форм обучения. Ожидается подъём заболеваемости в начале осени из-за возобновления занятий в школах и завершения сезона отпусков.





