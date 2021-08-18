В Бурятии будут устанавливать только «умные» счётчики

Инновация будет массово внедряться с 2022 года



В Бурятии уже есть первые дома, в которые пришла цифровая энергетика. А с 1 января 2022 года только интеллектуальные приборы учёта будут устанавливать в многоквартирных домах республики.



Интеллектуальный прибор учёта, от обычного отличается наличием доступа к интернету. Другими словами, счётчики «сами» собирают данные и передают в онлайн-режиме напрямую в энергокомпанию. Потребитель получает пульт управления. Включив его, можно проверить объёмы использованной электроэнергии. Причём речь не только о показаниях — счётчик будет фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества. Такие приборы удобны как для жителей, так и для энергетиков, но дороже обычных, поэтому их установка будет проводиться поэтапно.



- Такая инновация уже стала доступна в городе Гусиноозёрск. В 8 домах АО «Читаэнергосбыт» установила «умные» счётчики. И уже сейчас наблюдается положительная динамика по использованию данных приборов учёта, – прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



- Благодаря таким нововведениям фиксируется экономия электропотребления. Также исключается вероятность подачи некорректных сведений, допущения ошибок по причине человеческого фактора. Вы избежите просрочек, поскольку «умное» устройство выполнит необходимые действия само, в заданные сроки, – заявила руководитель «ЖКХ Контроль» Ирина Ахандаева.



На сегодняшний день разрабатывается инвестиционная программа, которая позволит уже к 2036 году внедрить цифровую энергетику в 6400 многоквартирных домах по всей Бурятии.



- Таким образом, в соответствии с законом с 1 января 2022 года в республике будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учёта. С такими счётчиками потребителю останется только вовремя оплачивать счета. Между тем до установки «умных устройств» обязанность по передаче показаний сохраняется за гражданином, - сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

