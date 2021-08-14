Мужчину доставили в посёлок в полночь
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы эвакуировали молодого человека, пострадавшего от удара молнии в горах Тункинского района. Мужчина находился в сознании, но самостоятельно передвигаться не мог.
Две группы спасателей и два спутника пострадавшего спускали туриста с гор на носилках.
14 августа в 00:15 пострадавшего спасатели доставили в пункт эвакуации в посёлке Аршан, где передали работникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Туриста, получившего удар молнии в горах Бурятии, передали медикам
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