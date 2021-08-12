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Известный бурятский борец будет выступать за два региона

Известный бурятский борец будет выступать за два региона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Евгений Жербаев, много лет представляющий Бурятию, отныне будет выступать в параллельном зачёте

Мастер спорта международного класса по вольной борьбе Евгений Жербаев будет выступать за Бурятию и Иркутск. Об этом сообщается в сообществе борцов Иркутска wrest_irk.

Евгений Жербаев уроженец небольшого села Куйта Нукутского района Иркутской области. Он много лет представлял Бурятию. Отныне борец будет выступать параллельным зачётом также за Иркутскую область, спортивный клуб «Арена».

Соответствующие документы были подписаны на днях.

- Иркутская область, Нукутский район - это моя родина. Я очень рад, что буду представлять Иркутск на всероссийских и международных турнирах. Думаю, что благодаря поддержке земляков и нашей совместной работе мои спортивные результаты улучшатся, - рассказал Евгений Жербаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Евгений Жербаев в марте нынешнего года стал серебряным призёром чемпиона России, который проходил в Улан-Удэ.

Также спортсмен в 2020 году завоевал бронзовую медаль на Гран-при Иван Ярыгин в Красноярске.

Весной Евгений Жербаев вызывался на тренировочные сборы команды России для подготовки к Олимпийским играм.


спорт вольная борьба

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