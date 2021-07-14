Детей Бурятии и Иркутской области обучают экологичному образу жизни

Обучение проводится в библиотеках 15 поселений на берегах Байкала



Маленькие жители Бурятии и Иркутской области обучатся принципам осознанного потребления, выработают простые экологичные привычки, которые можно внедрить в жизнь и помочь этим природе Байкала.



- Например, отказаться от пакетов, покупать овощи на рынке у местных производителей и сдавать батарейки на переработку, — рассказала Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской».



Команда проекта, по сообщению пресс-службы Фонда, создала опорные группы в библиотеках 15 поселений на берегах Байкала — в Култуке, Слюдянке, Утулике, Байкальске, Выдрино, Танхое, Кабанске, Ранжурово, Кударе, Турке, Большом Голоустном, Малом Голоустном, Бугульдейке, Еланцах и Хужире.



Так как ситуация с COVID-19 в Бурятии и Иркутской области оста`тся довольно непростая, проект адаптируется под онлайн-формат.



Раз в месяц руководители опорных групп участвуют в образовательных онлайн-вебинарах, после которых выполняют задания вместе со школьниками — посетителями библиотек:



— проводят открытые уроки «История вещей» о циклической экономике, главные принципы которой основаны на возобновлении ресурсов и переработке вторсырья;

— знакомят с концепцией «Ноль отходов» и принципами экологичного производства, используя игровые пособия «Пустое ведро», «Жизнь без отходов» и «Экослед товара»;

— готовят выставки «Экологичные альтернативы одноразовым вещам» на примере товаров местных магазинов.



Детям объясняют, что важно не просто сортировать и перерабатывать отходы, но и максимально сокращать их количество.



Фонд «Возрождение Земли Сибирской» и АНО «Байкальский интерактивный экологический центр» реализуют проект «От осознанного потребления к устойчивому развитию на берегах Байкала», получивший поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году.



