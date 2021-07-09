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В Бурятии набирает обороты челлендж «ЗанимайсяДома03»

В Бурятии набирает обороты челлендж «ЗанимайсяДома03»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники акции могут выиграть приз

Пока в Бурятии всё ещё действуют ограничительные меры, в республике набирает обороты челлендж «#ЗанимайсяДома03». Участвовать в акции можно, сняв ролик со своим участием и оставив под видео хештег #ЗанимайсяДома03.

Участники челленджа также могут выиграть приз – сертификат на проживание в отеле для двоих в номере «Стандарт» на двое суток. Для этого нужно собрать свою семью на зарядку и показать жителям республики пример того, как ваша семья регулярно занимается физкультурой дома.

Снятое видео необходимо разместить в аккаунте Instagram с хештегом #ЗанимайсяДома03. В публикации следует отметь аккаунты министерства спорта Бурятии @minsportrb и дирекции спортивных сооружений @dss_uu и подписаться на них. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 0+
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