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В Бурятии восстановили мост через ручей Голубой

В Бурятии восстановили мост через ручей Голубой
Общество,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Введённый в районе режим ЧС сегодня снимут

5 июля в Муйском районе Бурятии завершены работы на разрушенном мосту через ручей Голубой на автодороге Северобайкальск - Новый Уоян- Таксимо, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

На завтра, 8 июля, запланированы работы по отведению русла ручья.

В пресс-службе министерства транспорта Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию и сообщили, что движение полностью восстановлено.

Как сообщал «Байкал-Daily», мост разрушился в результате проливных дождей и таяния снега в конце июня. Сильным течением паводковых вод было размыта два конуса, сломана монолитная часть настила проезжей части моста. 

По поручению зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова в районе вводили режим ЧС. Сегодня режим ЧС будет снят.

мост

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