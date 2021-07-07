Введённый в районе режим ЧС сегодня снимут
5 июля в Муйском районе Бурятии завершены работы на разрушенном мосту через ручей Голубой на автодороге Северобайкальск - Новый Уоян- Таксимо, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
На завтра, 8 июля, запланированы работы по отведению русла ручья.
В пресс-службе министерства транспорта Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию и сообщили, что движение полностью восстановлено.
Как сообщал «Байкал-Daily», мост разрушился в результате проливных дождей и таяния снега в конце июня. Сильным течением паводковых вод было размыта два конуса, сломана монолитная часть настила проезжей части моста.
По поручению зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова в районе вводили режим ЧС. Сегодня режим ЧС будет снят.
В Бурятии восстановили мост через ручей Голубой
Общество, Фото:
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