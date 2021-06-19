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В Бурятии вышедший из берегов ручей размыл мост

В Бурятии вышедший из берегов ручей размыл мост
Происшествия,  Фото:mintrans_03
На месте происшествия сильный поток воды

Движение на 341 км автомобильной дороге «Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо» в Муйском районе Бурятии остановлено, сообщили в республиканском министерстве транспорта.

Произошёл размыв конуса моста через ручей Голубой

- В настоящее время на место выехала рабочая группа, которая определит масштабы разрушения и определит мероприятия по восстановлению движения. Отметим, поток сильный и вода не спала, - отметили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация возникла из-за проливных дождей и обильного таяния снега. В результате из берегов вышел ручей Голубой. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении. 


дороги
 
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