В Бурятии вышедший из берегов ручей размыл мост

На месте происшествия сильный поток воды
Движение на 341 км автомобильной дороге «Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо» в Муйском районе Бурятии остановлено, сообщили в республиканском министерстве транспорта.
Произошёл размыв конуса моста через ручей Голубой
- В настоящее время на место выехала рабочая группа, которая определит масштабы разрушения и определит мероприятия по восстановлению движения. Отметим, поток сильный и вода не спала, - отметили в министерстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация возникла из-за проливных дождей и обильного таяния снега. В результате из берегов вышел ручей Голубой
. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении.
На месте происшествия сильный поток воды
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