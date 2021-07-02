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Стальвира Оршуш из Бурятии отправится на Олимпийские игры

Стальвира Оршуш из Бурятии отправится на Олимпийские игры
Общество, 
Для Стальвиры это будет первая Олимпиада в карьере

1 июля тренерский штаб женской сборной России по борьбе объявил состав команды, которая отправится на Олимпиаду в Токио. Команду возглавит уроженка Иркутской области, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Наталья Воробьева. В сборную включена также представительница Бурятии Стальвира Оршуш (до 50 кг).

Для Стальвиры Оршуш это будет первая Олимпиада в карьере.

Стальвире 28 лет, она родилась и выросла в Улан-Удэ. Член сборной России с 2014 года. Представительница республиканской школы олимпийского резерва.

Спортсменка трёхкратная чемпионка Европы 20182019 и 2021 годов. В 2020-м взяла бронзу чемпионата Европы. Также она обладательница бронзовой медали Европейских игр 2019 года.

В конце 2020 года Стальвира получила звание заслуженного мастера спорта.

Соревнования по женской борьбе в Токио пройдут в необычном формате: один день - одна весовая категория.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также на Олимпиаду отобрались ещё две спортсменки из Бурятии – лучница Светлана Гомбоева и член сборной по боксу Людмила Воронцова.

Состав сборной России на Игры в Токио (список представила федерация спортивной борьбы России, WRESTRUS.RU):

До 50 кг. Стальвира Оршуш - трехкратная чемпионка Европы (2018,2019,2021)
До 53 кг. Ольга Хорошавцева - двукратная чемпионка Европы (2020,2021), призер чемпионата мира (2019)
До 57 кг. Валерия Коблова - призер Олимпийских игр (2016), призер чемпионатов мира (2014, 2013) чемпионка Европы (2014)
До 62 кг. Любовь Овчарова - чемпионка Европы (2017), призер чемпионата мира (2019)
До 68 кг. Ханум Велиева - чемпионка Европы (2020)
До 76 кг. Наталья Воробьева - олимпийская чемпионка (2012), призер Олимпийских игр (2016), двукратная чемпионка мира (2015, 2019), трехкратная чемпионка Европы (2013, 2014, 2020)
спорт вольная борьба Олимпийские игры
 
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