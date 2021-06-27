Лето в Забайкальском национальном парке

Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в фототуре «Заповедного Подлеморья» по Баргузинскому и Чивыркуйскому заливам Байкала. На Мягкой Карге слегка штормило, а на чивыркуйских берегах паслись медведи
В самом начале лета на побережье Байкала массово выходят медведи полакомиться бабочками ручейника. Именно в это время их можно поснимать, осторожно подплыв на лодке.
— В этом году по заливу очень долго плавал лёд, не давая пройти в бухты. Когда же он наконец-то растаял, исчез ручейник. Медведи, соответственно, ушли с побережья. Но пару семей мы всё-таки увидели, хоть и издалека. Конечно, совсем не так, как два года назад, когда удалось подойти к косолапым очень близко. Зато посмотрели с катера два потрясающих рассвета, ведь выходили на фотоохоту мы в четыре утра. А ещё узнали, что мошки, несметными полчищами кружащие по берегам, называются «подёнки», и живут они всего один день, — рассказывает Сергей Тарасенко.
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