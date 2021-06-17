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В Бурятии резко выросла заболеваемость ковидом среди молодёжи

В Бурятии резко выросла заболеваемость ковидом среди молодёжи
Общество,  Фото:pixabay.com
Главный санврач Бурятии призвал молодёжь не уповать на авось

Заболеваемость COVID-19 среди молодёжи выросла, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Рост заболеваемости коронавирусом в республике начался после 10 мая. Тогда темп прироста составил 33%. За прошедшую неделю (с 7 по 13 июня) заболеваемость выросла на 46%.

По результатам эпидемиологического анализа, за прошедшую неделю наибольший рост – почти в два раза – зарегистрирован в группе 18-29 лет.

- Это говорит о том, что наша молодёжь перестала соблюдать меры профилактики. Это касается не только ношения масок в общественных местах, но и участия в закрытых вечеринках, посещения клубов и баров. Каждый думает, что он молодой и перенесёт заболевание в лёгкой форме. Однако уповать на авось не следует никому. Сегодня у нас есть случаи тяжёлого течения заболевания COVID-19 и среди молодёжи – заявил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, - Поэтому не стоит проявлять беспечность, а надо думать о своем здоровье и обязательно привиться. Если каждый здоровый человек поставит прививку, мы сможем защитить беременных женщин, детей, то есть, кому сегодня прививка противопоказана.

По данным на 17 июня, в Бурятии привито более 115 тысяч жителей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», общее число случаев COVID-2019 в Бурятии приблизилось вплотную к 50 тысячам. За последние сутки ковид выявили сразу у 223 человек.

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