В Бурятии резко выросла заболеваемость ковидом среди молодёжи

Главный санврач Бурятии призвал молодёжь не уповать на авось



Заболеваемость COVID-19 среди молодёжи выросла, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Рост заболеваемости коронавирусом в республике начался после 10 мая. Тогда темп прироста составил 33%. За прошедшую неделю (с 7 по 13 июня) заболеваемость выросла на 46%.



По результатам эпидемиологического анализа, за прошедшую неделю наибольший рост – почти в два раза – зарегистрирован в группе 18-29 лет.



- Это говорит о том, что наша молодёжь перестала соблюдать меры профилактики. Это касается не только ношения масок в общественных местах, но и участия в закрытых вечеринках, посещения клубов и баров. Каждый думает, что он молодой и перенесёт заболевание в лёгкой форме. Однако уповать на авось не следует никому. Сегодня у нас есть случаи тяжёлого течения заболевания COVID-19 и среди молодёжи – заявил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, - Поэтому не стоит проявлять беспечность, а надо думать о своем здоровье и обязательно привиться. Если каждый здоровый человек поставит прививку, мы сможем защитить беременных женщин, детей, то есть, кому сегодня прививка противопоказана.



По данным на 17 июня, в Бурятии привито более 115 тысяч жителей.



Как сообщал «Байкал-Dailу», общее число случаев COVID-2019 в Бурятии приблизилось вплотную к 50 тысячам. За последние сутки ковид выявили сразу у 223 человек.



