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Бурятская певица Бадма-Ханда прошла в полуфинал конкурса «Новая звезда»

Бурятская певица Бадма-Ханда прошла в полуфинал конкурса «Новая звезда»
Общество,  Фото:скриншот
Выступлению артистки дали наивысшую оценку – 100 баллов

Бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева прошла в полуфинал телеконкурса «Новая звезда» (16+). Эфир передачи состоялся накануне, 17 апреля.

После выступления вокалистки из республики зал, а также члены жюри – певицы Зара и Юлия Савичева, аплодировали, стоя.

- Я так много хотела сказать, сейчас мои слова куда-то все улетучились. Спасибо вашему народу за вашу культуру, благодаря вашему исполнению мы увидели и услышали красоту вашего языка, вашей музыки, души Бурятии. Я каждый год делаю этнический фестиваль, и для меня была бы огромная честь, если бы вы приняли участие в этом фестивале, потому что этот голос, эту музыку должны слышать все. Весь мир, - пригласила Бадма-Ханду на фестиваль певица Зара.

Народный артист, композитор Максим Дунаевский отметил - ему очень жаль, что артисты мирового уровня, как Бадма-Ханда, не звучат на российской эстраде широко. «Почему в Карнеги-Холл это оценивают, а на нашей попсовой эстраде это не оценивают. Это меня очень волнует, интересует и не даёт спать по ночам», - заявил композитор.

Бадма-Ханда по итогам голосования жюри набрала 100 баллов и прошла в полуфинал шоу.

- Спасибо, что артист такого уровня приходит к нам на конкурс и задаёт планку тем, кто пойдёт за вами, - сказал телеведущий Оскар Кучера.

 

Артистка из Бурятии в своём аккаунте в Instagram попросила земляков проголосовать за неё.

- Многие знают, что я участвую во всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» 2021 на телеканале «Звезда», где я представляю нашу Республику Бурятия. Уже сегодня у нас важный этап SMS-голосования, который будет сразу после эфира и длиться ровно сутки. Хочу попросить вас о поддержке, отправить SMS, - написала Бадма-Ханда.

Здесь также размещена инструкция, как проголосовать за певицу.

Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс «Новая звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Будет два победителя, которых определят знаменитые эксперты в области музыки, а также телезрители.

Схема голосования на самом телешоу неизменна – пять лучей от пяти судей. Наивысшая оценка – 100 баллов. Каждое «гашение луча» членом жюри отнимает у исполнителя 20 баллов.

- 85 конкурсантов сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение, - отмечается на в официальной группе творческого состязания.

Эфиры программы начались с 17 апреля.


телешоу вокальный конкурс
 
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