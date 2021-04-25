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Бадма-Ханда стала лидером зрительского голосования на шоу «Новая звезда»

Бадма-Ханда стала лидером зрительского голосования на шоу «Новая звезда»
Общество,  Фото:скриншот
Накануне в очередном выпуске передачи были озвучены результаты SMS-голосования

По результатам зрительского голосования после первого концерта телешоу «Новая Звезда» (16+) победила певица из Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, она набрала 73,8% голосов.

Как сообщал «Байкал-Daily», эфир телепередачи с участием бурятской артистки Бадма-Ханды Аюшеевой показали неделю назад – 17 апреля. После выступления вокалистки из республики зал, а также члены жюри – певицы Зара и Юлия Савичева, аплодировали, стоя. В итоге Бадма-Ханда прошла в полуфинал телеконкурса «Новая звезда»: выступлению артистки из республики дали на шоу наивысшую оценку – 100 баллов.

Глава Бурятии проголосовал за певицу после эфира и призвал жителей поддержать бурятскую певицу на таком масштабном конкурсе и также проголосовать за неё.

«Наша Бадма-Ханда будет сражаться за наш родной край, за честь и доблесть своего региона. Уверен, у неё получится отразить красоту и самобытность нашей Бурятии. Бадма-Ханда, урагшаа!», - отмечал тогда Алексей Цыденов.

Конкурс «Новая звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Будет два победителя, которых определят знаменитые эксперты в области музыки, а также телезрители.

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