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Спортсмен из Бурятии выиграл чемпионат России по паратриатлону

Спортсмен из Бурятии выиграл чемпионат России по паратриатлону
Общество,  Фото:РСАШ РБ
Михаил Асташов одержал победу во всех дисциплинах

С 27 по 30 мая в Сочи прошёл чемпионат России по паратриатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из 12 регионов страны.

Абсолютную победу во всех дисциплинах одержал спортсмен из Бурятии Михаил Асташов. Он является мастером спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, паратриатлон включает соревнования в трёх дисциплинах: плавание на 750 м, за которым следует велосипедная гонка на 20 км и бег на 5 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Как сообщал Байкал-Daily ранее, в начале мая Михаил Асташов выиграл золотую медаль на Кубке мира.
Бурятия параспорт спорт чемпионат России триатлон
 
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