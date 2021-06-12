Уникальный поезд минобороны прибыл в Улан-Удэ

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с прибытия в Улан-Удэ эшелона акции «Мы - армия страны. Мы - армия народа!»
В субботу, 12 июня на железнодорожный вокзал Улан-Удэ прибыл тематический поезд министерства обороны России, который следует по всей стране в рамках военно-патриотической акции «Мы - армия страны. Мы - армия народа!» (0+).
Пускать на мероприятие должны были только при наличии свежего отрицательного результата ПЦР-теста, либо сертификата о сделанной прививке против COVID-19.
- Сегодня, в День России, мы встречаем воинский эшелон, который напоминает нам и о Великой Отечественной войне, и о Великой Победе, и о тех событиях, которые происходят сегодня и сейчас. В той ситуации, которая сегодня происходит в мире – в неспокойной, в горячей - только единение народа, только сплоченность всей страны может позволить устоять. В эшелоне мы видим технику, которая пострадала не в годы Великой Отечественной войны, а в наше время. Это показывает, что мы не можем расслабиться, не можем допустить, чтобы наша страна была слабой и незащищенной. наша армия из века в век защищает нашу страну. И сегодня наша армия стоит на страже нашей независимости, нашей самостоятельности, нашего будущего. Будем помнить – будем двигаться дальше, и все у нас будет хорошо, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече поезда.
Поезд стартовал из Москвы 25 апреля. Он следует по маршруту с остановками в 51 городе. Вчера он сделал остановку в Чите, а завтра прибудет в Иркутск.
В составе поезда четыре тематических вагона и три платформы с образцами вооружения, оформление которых отражает военную историю, новейшие достижения Вооруженных Сил России, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период распространения новой коронавирусной инфекции.
На платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения ВС России: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ».
Тематический вагон «Победа над невидимым врагом» рассказывает о подвиге военных медиков в период борьбы с COVID-19. В экспозиции «Дорога памяти» размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. В вагоне «Современная армия» развернута экспозиция оснащения и снаряжения родов войск и служб Вооруженных Сил России.
Поезд завершит свой маршрут 27 июня в подмосковном парке «Патриот» в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи.
Уникальный поезд минобороны прибыл в Улан-Удэ
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