В Иркутске вышел 16-й выпуск Книги рекордов

Общество, Фото: сайт администрации Иркутска

В книге, помимо рекордов, представлены уникальные люди Иркутской области



В Иркутске вышел 16 выпуск региональной Книги рекордов. Издание рассказывает о самых ярких, важных, знаковых события минувшего года, представляет достижения ведущих предприятий региона. Всего обозначено более 100 новых достижений, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



Также в книге представлены уникальные люди Иркутской области. Такие как создатель первой карты-схемы Байкала Курбат Иванов, детский хирург с мировым признанием Юрий Козлов, мастер уникальных ростовых кукол Юлия Сидорова, первая на ВСЖД женщина-помощник машиниста Наталья Москвина и Елена Кравченко, установившая мировой рекорд в дисциплине «вертикальный километр» в Приэльбрусье.



Особое внимание в проекте уделено научным проектам в области химии, экологии, астрономии, археологии, которые притягивают внимание мирового научного сообщества. Также в «Книге рекордов» отражены события минувшего года. Например, зародившаяся в Иркутске и ставшая всероссийской акция «Поможем врачам вместе!», а также восстановление разрушенного стихией Тулуна.



Проект «Иркутская область. Книга рекордов» выпускается с 2004 года. В издание включены достижения всех муниципальных образований региона, демонстрируется промышленный и научный потенциал, природные и культурные достоинства, конфессиональная и этническая уникальность, исторические факты и спортивные рекорды. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта www.irkrecords.ru.

