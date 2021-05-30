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В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу

В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Летние маршруты начали действовать в Байкальском заповеднике

С приближением сезона отпусков и каникул путешественники собираются в путь. Первые посетители уже идут по экотропам. В Байкальском заповеднике вовсю готовятся к встрече гостей. Начали действовать летние маршруты, продолжаются работы по благоустройству на экспозициях под открытым небом, рассказали представители Байкальского заповедника.

К новому сезону подготовили экологическую тропу «Путь к Байкалу». Как сообщал «Байкал-Dailу», этот маршрут открыли осенью 2019 года. Экологическая тропа с деревянным настилом соединила центральную усадьбу заповедника и визит-центр «Байкал заповедный». Уникальная тропа дала возможность комфортно посещать природу, не причиняя ей вреда.



Готовили экологическую тропу «Путь к Байкалу» к новому турсезону сотрудники заповедника и волонтёры. Они установили информационные панели, обновили указатели, очистили деревянный настил от упавших деревьев, хвои и веток, убрали мусор.

На помощь им пришли сказочные герои – таёжные жители. «Лесная фея» проверила надёжность перил на площадках и позаботилась о растениях. По её просьбе цветы калужницы украсили берега реки Безголовки.



«Баба Яга» собирала фантики, бумажки, маски и прочий мусор, появившийся после растаявшего снега. Наводя порядок, она ворчала, что даже одна бумажка портит лесную красоту.



- Мы уверены, что среди посетителей Байкальского заповедника неразумных туристов нет! Ведь наши гости ничего не оставляют на тропе, а с собой забирают только хорошее настроение и замечательные фото, - отмечают сотрудники заповедника.

Своими впечатлениями на тропе поделилась волонтёр Байкальского заповедника Лорна:

 - В мае я здесь впервые. И так интересно наблюдать, как просыпается лес к новому витку жизни, как распускаются почки на деревьях, прорываются молодые листочки, чтобы позже, набрав силу, украсить лес полностью. Путь по тропе сперва идёт через лес, затем на открытом пространстве через болото, затем снова в лес, пересекая речку. На берегу реки уже распускаются цветы. Что удобно: к речке есть спуск и при желании можно попить свежей горной воды. Я с огромным удовольствием прогулялась по тропе неспешным шагом, наполнилась звуками природы: шелестом деревьев, шумом реки, пением птиц, ощутила себя частью природы. Набравшись ярких впечатлений, готова к новым свершениям!

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