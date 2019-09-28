В Байкальском заповеднике открыли новую экологическую тропу

В дни полувекового юбилея на территории Байкальского биосферного заповедника произошло долгожданное и «поистине историческое», как отмечали его участники, событие. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия «Пути к Байкалу»



В Байкальском биосферном заповеднике открыт новый отрезок экологической тропы с деревянным настилом.



Название тропы – «Путь к Байкалу» было выбрано не случайно. Данный участок соединил радиальным маршрутом центральную усадьбу заповедника и визит-центр «Байкал заповедный». Длина нового отрезка тропы (4 участка) - более 3 тысяч метров. Общая же протяжённость троп с деревянным настилом в Байкальском заповеднике сейчас составляет целых 5,5 км.



Строительством тропы занимались специалисты компании «Высота РемСтрой». На строительстве было задействовано 16 рабочих, использовано почти 400 кубометров лиственницы.



- В первую очередь, поздравляю всех с праздником! Объект, к которому мы приложили руку, уникален. Хотя при строительстве не всё оказалось так просто, на самом деле оно того стоит. Маршрут подходит для посетителей с любым уровнем физической подготовки. На тропе созданы условия для отдыха различных категорий населения, будь то школьные, семейные, возрастные группы, маломобильные граждане, инвалиды-колясочники, - отметил руководитель компании Андрей Дедюгин.



Теперь прогулка по заповеднику стала ещё более комфортной для туристов – как отметили многочисленные гости, по усадьбе может пройти любой человек – даже не имея специальных знаний и навыков.



- Сегодня осуществилась мечта пенсионеров и местных жителей, и теперь можно не спеша собирать ягоды и грибы, не нанося вреда природе, - подчеркнула Елена Георгиевна Мартусова - Заслуженный работник охраны природы Республики Бурятия, бывший ведущий научный сотрудник Байкальского заповедника, кандидат биологических наук. - Мы всю жизнь мечтали об этом и, наконец, это произошло, и сейчас душа радуется, глядя на это великолепие!



- Таких троп нет нигде в России, и я рад, что дожил до момента её открытия, - солидарен с Еленой Георгиевной Аркадий Давидович Калихман - Заслуженный путешественник России, автор книги «Южный Байкал: природа и люди». – Отныне у всех нас появилась уникальная возможность совершенно комфортно посещать природу, не причиняя ей вреда.



- Спасибо, что вы приехали, несмотря на занятость. Мы давно лелеяли нашу голубую мечту – соединить центральную усадьбу с визит-центром, - обратился к гостям директор Байкальского биосферного заповедника Василий Сутула. - Тропа символична – она реализует многолетнее движение Большой Байкальской тропы, кроме того, для нас важно, что тропа удобна и безопасна для людей и не входит в противоречие с сохранением природы. Не надо объяснять, что никто на этой тропе не будет мусорить, а тем более - разжигать костры. Хотя мы отвели земельный участок в охранной зоне Байкала, но, по сути, мы не затронули ядро заповедника.



Как рассказал Василий Сутула, для местного населения прогулка по новой тропе будет бесплатной. От людей уже поступают благодарные отзывы, ведь тропа станет удобной и безопасной для всех, в том числе и для туроператоров, которые уже начали формировать организованные группы туристов.



- А для нас это очень важно, - подчеркнул Василий Сутула. – Тропа может стать спасением от неорганизованного туриста, а организованным мы всегда рады!



Как рассказали сотрудники Байкальского заповедника, при строительстве тропы не обошлось без происшествий и недоразумений. Хотя аукцион был разыгран в прошлом году, но подвели подрядчики – вначале привезли гнилую доску для строительства, а позже эксперты из Улан-Удэ выяснили: тропу возводили не из лиственницы, как должно быть, а из сосны.



Хотя изначально финансирование нового участка тропы было заложено в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и развитие Байкальской природной территории», тем не менее, свой вклад внесли частные меценаты.



- У нас накоплен немалый опыт по созданию экологических троп общего доступа: построено уже порядка 500 км троп на территории Иркутской области и Республики Бурятия, - рассказала президент ассоциации «Большой Байкальской тропы» Елена Чубакова. - Тропы чаще всего мы возводим с помощью волонтёров. И это гигантский труд, особенно в труднодоступной местности. С другой стороны, это помогает воспитывать нам патриотов, учит любить природу и свою родину.



Информационное сопровождение проекта обеспечила киностудия «Атлас-Медиа». Кстати говоря, готовится к выходу в свет документальный фильм, посвящённый 50-летнему юбилею Байкальского биосферного заповедника. В фильме, несомненно, будет уделено внимание и новому участку экологической тропы на берегах Байкала.



- Открытие этой тропы – большая победа для всех нас, и мы с удовольствием пройдём какую-то часть нашего жизненного пути по ней. 50 лет - это знаменательная дата. Нами смонтирован фильм о заповедной жизни этой удивительной организации, - рассказал Михаил Чумак - директор и режиссёр киностудии «Атлас-медиа». - Я думаю, это только начало – наш заповедник ожидают большие дела. На очереди – различные интересные экологические и культурные проекты, которые, уверен, будут обязательно реализованы и обогатят нашу жизнь, нашу державу.

