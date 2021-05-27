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Отрезанный посёлок в Бурятии свяжут с «большой землёй»

Отрезанный посёлок в Бурятии свяжут с «большой землёй»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В посёлок Боксон можно добраться только вплавь

В посёлке Боксон Окинского района Бурятии появится пешеходный мост. Решение о его возведении принято по итогам рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в район 24-25 мая.

Посёлок Боксон возведён на левом берегу реки Ока. С самого его основания дорога к нему открывалась только в зимний период – по льду. Жители Боксона и животноводческих точек перебираются через реку Ока на резиновых лодках с риском для жизни. Особенно затруднения возникают в весной и осенью, а также в паводковые периоды.

- Сколько существует посёлок - столько есть эта проблема. Посёлок по местным меркам не малый, есть начальная школа, детский сад. Здесь есть медицинское учреждение - фельдшерско-акушерский пункт. И, если кому-то нужна экстренная медицинская помощь, на лодках переправляются вместе с фельдшером. И мост через реку в этом месте - это невероятная мечта каждого жителя, - рассказал глава сельского поселения «Сойотское» Баир Дугаров.


После встречи с жителями посёлка и посещения места переправы Алексей Цыденов принял решение о создании моста в месте переправы. Проектно-сметная документация пешеходного моста будет разработана в этом году, а сам мост построят в 2022 году.

- Вантовый мост, который сейчас разобран в Улан-Удэ в рамках строительства третьего моста через Уду, будет переноситься в Окинский район, что позволит сделать пешеходный мост для жителей Боксона, - озвучил решение Алексей Цыденов.

Также в этом году разработают проект ещё одного моста в райцентре. И уже в следующем году на реке Орлик появится железобетонный мост. Предварительная стоимость работ составит около 50 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

мост Окинский район
 
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