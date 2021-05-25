Парень с отличием закончил институт
В Восточном военном округе призывник Илья Белоусов отправится служить в научную роту Министерства обороны Российской Федерации со сборного пункта Бурятии.
Илья с отличием окончил Бурятский институт информационных коммуникаций Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по специальности информатика и вычислительная техника. За научную деятельность получал повышенную академическую стипендию от университета.
Неоднократно принимал участие во всероссийских научных конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных в Москве, Новосибирске, становился призёром чемпионата «Молодых профессионалов Woridskills» в области сетевого, системного администрирования и программного решения для бизнеса.
В свободное от учёбы время Илья занимается 3D моделированием, программированием.
На республиканском сборном пункте представители научных подразделений Минобороны России провели тестирование, для определения должного уровня знаний будущего военнослужащего по призыву с целью отбора в необходимом для него направлении.
Илья Белоусов успешно прошедший тестирование отправится в научную роту, где основная его деятельность будет связана с 3D моделированием, программированием, участие в различных научных работах, проектах, международных форумах, выставках.
Наряду со всеми новобранцами призывник пройдёт военно-врачебную комиссию, получит военную форму одежды.
По завершении военной службы по призыву Илья планирует продолжить деятельность в научно-исследовательской роте и получить первое офицерское звание, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году единственным призывником от Бурятии в научную роту был выпускник ВСГУТУ Жаргал Дашиев.
Призывник из Бурятии отправится в научную роту
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Третья волна коронавируса в Бурятии продолжает разрастаться
Женщина на «Ладе Гранта» врезалась в «БМВ»
Работы будут проводиться на этой неделе
Парень с отличием закончил институт
В дело вмешалась прокуратура
Составлено 92 протокола
Своё участие уже подтвердили многие известные спортсмены
Школьников и студентов призывают поздравить город с юбилеем с помощью собственного творчества
В республике сегодня дождливо
На праздник детской и юношеской книги приедут издательства, иллюстраторы и многие другие
В Бичурском районе открыли мемориальную доску Содному Дамбаеву
В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»
Первым экзаменом у девятиклассников стал русский язык
Спортсмены выиграли одну серебряную и три бронзовые медали
Первые места в лигах заняли команды «ДВ БЭК», «Динамо» и «Кречет»