Призывник из Бурятии отправился в научную роту. Видео

Единственный в Восточном военном округе призывник отправился служить в научную роту министерства обороны РФ со сборного пункта Бурятии. Это Жаргал Дашиев, выпускник ВСГУТУ. На республиканском сборном пункте представители научных подразделений минобороны России провели специальное тестирование, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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Жаргал Дашиев окончил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности информационных систем и технологии в строительстве. Во время обучения участвовал во всероссийских и международных конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных. За отличные показатели в учёбе Жаргал единственный в ВУЗе был удостоен ежемесячной президентской стипендии. За научную деятельность получал повышенную академическую стипендию от университета.- Учился он старательно, хотя и мог учиться посредственно, но троек не было, он всегда нас радовал, - рассказал отец Жаргала Билик Цоктоевич.По словам отца, сын сперва не хотел идти в армию, но затем его взгляды поменялись.- Когда он пришёл и сказал, что идёт в армию, у меня это вызвало удивление, потому что четыре года он отрицал, а тут сознательно сказал: «Папа, я пойду служить». Меня шокировало то, что приняли в научную роту, я даже не знал, что у нас в России есть такое. Благодаря службе в армии он съездит, посмотрит какие-то города, приобретёт там друзей, которые, возможно, в дальнейшем сыграют в его судьбе очень хорошую роль для достижения своих целей. Поэтому я рад, - поделился Билик Цоктоевич.После окончания учёбы и до ухода в армию Жаргал помогал родителям, устроившись в продуктовый магазин «Николаевский». «Чтобы не сидеть без дела», - поделился молодой человек.Жаргал Дашиев отправился в научную роту Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова. Там основная его деятельность будет связана с 3D-моделированием и программированием. Молодой человек будет участвовать в различных научных работах, проектах, международных форумах, выставках.- Подал документы в научную роту. Пока ждал, у меня были мысли, что я не такой уникальный человек, шансов мало пройти. А по итогу оказалось, что я единственный, кто прошёл от Восточного военного округа. Это шокировало немного, - признался призывник.Жаргал улыбался, рассказывая, что у него две старшие сестры, обе отличницы, а он на их фоне «ударник».Призывник не исключает, что по окончании срочной военной службы он продолжит деятельность в научно-исследовательской медицинской академии имени Кирова минобороны России. Он сможет получить первое офицерское звание.- После армии думаю либо поступать в магистратуру, чтобы дальше учиться или же искать хорошую работу. Когда из Питера приезжали представители из 8-й научной роты, они говорили, что если мы понравимся, и нам понравится там служить, могут нам предложить там остаться по контракту. Если предложат по контракту, если условия будут хорошие, останусь, чтобы помочь родителям. Во время учёбы родители всё, что мне было необходимо, предоставляли. Поэтому в качестве благодарности планирую забрать их туда в центральную часть России, если всё же там останусь, - поделился планами Жаргал.Наряду со всеми новобранцами призывник прошёл военно-врачебную комиссию, тестирование у психологов, получил военную форму одежды, а сотрудники военкомата изготовили персональные электронные карты. Уже на призывном пункте, перед отправкой, молодой человек признался, что немного волнуется.- Сейчас нахожусь немножко в стрессовой ситуации, потому что всё в новинку, всё по строгому. Прошёл медобследование, наряду со всеми, а также получил форму. Скоро буду отбывать в научную роту, куда я прошёл. Первое время были мысли, чем я буду заниматься, что я буду делать. Также было давление такого вида, что из Бурятии я еду один. Как бы не опозорить Бурятию, а прославить её на всю Россию, такое желание тоже имеется. Буду стараться, раз такие надежды возлагают, - обещал Жаргал Дашиев.