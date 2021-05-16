В Бурятии готовят к изданию книгу о Байкальском заповеднике









Сотрудники Байкальского заповедника на постоянной основе изучают животных, в том числе бурого медведя, ведут их учёт – например, устраивают своеобразные приманки, куда приходят полакомиться звери, и снимают на фотоловушки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Бурятии (@baikaldaily) И в заповеднике часто можно встретить следы его жизнедеятельности (отпечатки лап, оставленные на земле, примятая трава, по которой можно определить, что здесь был косолапый, «задиры» и «закусы», экскременты и многое другое), нередко этого зверя можно увидеть своими глазами.Сотрудники Байкальского заповедника на постоянной основе изучают животных, в том числе бурого медведя, ведут их учёт – например, устраивают своеобразные приманки, куда приходят полакомиться звери, и снимают на фотоловушки.

Николай Володченков, работавший охотоведом, лесничим, а также научным сотрудником, старшим научным сотрудником Байкальского заповедника, планирует издать книгу о своём уникальном опыте работы, о диких зверях, различных интересных происшествиях в лесу. Николай Николаевич является ветераном заповедника - начал трудиться здесь с 1 апреля 1980 года.Особое место в его работе занимают рассказы о буром медведе – хозяине сибирской тайги. Николай Володченков отмечает, что видел косолапого очень много раз, что даже не помнит – сколько раз это было. Однако некоторые встречи запомнились на всю жизнь.- Опишу один случай, который произошёл 12 июня 2003 года на экологической тропе северного склона Хамар-Дабана. Я сопровождал группу туристов-орнитологов - семь человек из Голландии, которые по маршруту вдоль реки Осиновка Мишихинского лесничества фотографировали и записывали голоса птиц. Шли тихо и осторожно, чтобы не вспугнуть птиц. На шестом километре маршрута я увидел впереди на тропе некрупного медведя, который смотрел вниз по склону. Тропа шла по старому кедрачу с подростом из ели и пихты, и лес не просматривался. Я остановил группу, жестами показал на медведя и предложил фотографировать. Вдруг медведь резко развернулся и убежал вверх по склону, через некоторое время почти в том же месте снизу вышел крупный медведь, посмотрел вверх по тропе, потом вниз, увидел нас и с глухим рычанием пошёл на непрошенных гостей. Я вскинул карабин и закричал на медведя, применив все красноречие русского языка, туристы также начали кричать, стрелять я не хотел, чтобы не спровоцировать бросок, - рассказывает он в книге.Николай Володченков понял ситуацию: было время гона, медведь, который убежал, был прошлогодним медвежонком, который не покидал мать - он боялся взрослых самцов, которые могли его убить. Выше по тропе группа увидела силуэт самки, к ним же вышел доминирующий самец, который разогнал соперников и наслаждался своим превосходством.- Мы появились явно не к месту, и самец решил нас также прогнать. Ситуация накалялась, но приблизившись к нам на двадцать шагов, медведь остановился возле тонкой сухой пихты, перегородившей ему дорогу. Немного постояв, он понял, что мы не убегаем, медведь развернулся и побежал догонять ушедшую самку. Когда он немного отбежал, я всё же выстрелил вверх, и медведь прибавил ходу. Туристы были в шоке, и все забыли про фотоаппараты. Переводчик висел на нижних сучках большой ели, готовый в любую секунду бурундуком залезть на вершину, - вспоминает ветеран заповедника.Рассказывает он в книге о трагических историях, когда встречи медведя и человека заканчивались смертью последнего, и о случаях, когда люди чудом остались живы.- На первом году жизни медведица отчаянно защищает малышей, очень опасно попадать между матерью и детенышами. В начале 80-х годов два студента-охотоведа шли вдоль реки Переемная, стараясь не сильно шуметь, чтобы больше увидеть, но не заметили, как оказались между медвежатами и медведицей. Мы, говорили они, не успели ничего сообразить, как оказались в воде, сброшенные медведицей. Первому врезала лапой в плечо и порвала ремень от фотоаппарата, а второго просто столкнула в воду. Очистив пространство, мамаша увела своих чад в лес, - пишет Николай Володченков.Надо отметить, что бурый медведь в Байкальском заповеднике считается обычным видом. К примеру, его численность по данным весеннего учета 2020 года составляет 51 особь. В простонародье зверя называют «хозяином тайги».