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В Бурятии в гости к лесникам пришла ондатра

В Бурятии в гости к лесникам пришла ондатра
Общество, 
Ондатра забежала к лесникам в поисках реки. ВИДЕО

На территорию Баргузинского лесхоза вчера пришла ондатра, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники считают, скорее всего, ондатра искала реку Баргузин, которая находится всего в 100 метрах от лесхоза.

- Вышли на территорию, смотрим, сидит, греется на солнышке ондатра. Удивительно, что наши собаки даже не обратили на неё внимания. Ну а мы что, проводили ондатру до реки, посмотрели, чтобы её никто не тронул, пожелали удачи, - со смехом рассказывает инженер Баргузинского лесхоза Кристина Федотова.


Лесники добавляют, что в целом, у ондатры приятный характер. Это интересное, уравновешенное животное, а агрессию они проявляют только, если чувствуют опасность.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Баргузинском районе Бурятии за лесниками устроил слежку глухарь. В марте в Иволгинском районе лесники встретили задумчивого зайца. В январе также в Баргузинском районе перед лесниками позировали изюбри.


лесники дикие животные
 
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