В Бурятии в гости к лесникам пришла ондатра

- Вышли на территорию, смотрим, сидит, греется на солнышке ондатра. Удивительно, что наши собаки даже не обратили на неё внимания. Ну а мы что, проводили ондатру до реки, посмотрели, чтобы её никто не тронул, пожелали удачи, - со смехом рассказывает инженер Баргузинского лесхоза Кристина Федотова.





