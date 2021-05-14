В Бурятии в гости к лесникам пришла ондатра

На территорию Баргузинского лесхоза вчера пришла ондатра, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесники считают, скорее всего, ондатра искала реку Баргузин, которая находится всего в 100 метрах от лесхоза.
- Вышли на территорию, смотрим, сидит, греется на солнышке ондатра. Удивительно, что наши собаки даже не обратили на неё внимания. Ну а мы что, проводили ондатру до реки, посмотрели, чтобы её никто не тронул, пожелали удачи, - со смехом рассказывает инженер Баргузинского лесхоза Кристина Федотова.
Лесники добавляют, что в целом, у ондатры приятный характер. Это интересное, уравновешенное животное, а агрессию они проявляют только, если чувствуют опасность.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Баргузинском районе Бурятии за лесниками устроил слежку глухарь. В марте в Иволгинском районе лесники встретили задумчивого зайца. В январе также в Баргузинском районе перед лесниками позировали изюбри.