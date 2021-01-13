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В Бурятии изюбри позировали перед лесниками

В Бурятии изюбри позировали перед лесниками
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Изюбри пригрелись на солнце и не испугались лесников

В свободное от работы время лесники часто ездят в лес просто на отдых, рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Так, сотрудники Баргузинского лесничества выехали на фото-прогулку по Баргузинскому району. В объектив фотоаппарата попали зимние пейзажи, а также животные Улюнского заказника.

- Недалеко от села Нестериха мы решили сделать несколько кадров, как вдруг из леса вышли несколько изюбрей и начали греться на солнышке. Мы осторожно подошли к ним, они не испугались и начали позировать, - поделился участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.




Сергей рассказал, что часто встречает лесных животных, как при патрулировании, так и в повседневной жизни.

- Я очень часто бываю в лесу, даже не по работе, а просто подышать свежим воздухом, кроме того, я очень люблю рыбалку. Однажды я сидел на берегу реки, а ко мне прибежала лиса, села рядом и начала выпрашивать рыбу, - с улыбкой рассказывает Сергей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря лесники сняли видео, на котором успокаивают зайца.

Также в конце прошлого года любопытные косули следили за лесниками. Сотрудники успели запечатлеть их на видео.




лесники дикие животные
 
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