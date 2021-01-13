В Бурятии изюбри позировали перед лесниками

- Недалеко от села Нестериха мы решили сделать несколько кадров, как вдруг из леса вышли несколько изюбрей и начали греться на солнышке. Мы осторожно подошли к ним, они не испугались и начали позировать, - поделился участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.











