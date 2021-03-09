В Бурятии лесники встретили задумчивого зайца

В Иволгинском районе Бурятии лесники встретили задумчивого зайчика и успели снять его на видео, рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. Сотрудники Иволгинского лесхоза приехали в лес на отвод лесосеки, как вдруг навстречу им выбежал заяц.
- Из-за больших сугробов мы решили оставить автомобиль и пройти пешком, как вдруг по дороге задумчиво прогуливался заяц. Я достал телефон и начал снимать его на видео, зайчик заметил нас, вспомнил про свои заячьи дела и убежал, - с улыбкой рассказывает лесовод Иволгинского лесхоза Алексей Леоничев.
Лесники рассказывают, что они часто встречают разных лесных животных: бурундуков, косуль, лисичек, белочек и даже медведей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников успокаивал испугавшегося зайца и заснял это на видео.
В октябре лесники также сняли на видео встречи с зайцами. Один зайчик не испугался людей и бегал вокруг них.