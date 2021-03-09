В Бурятии лесники встретили задумчивого зайца

- Из-за больших сугробов мы решили оставить автомобиль и пройти пешком, как вдруг по дороге задумчиво прогуливался заяц. Я достал телефон и начал снимать его на видео, зайчик заметил нас, вспомнил про свои заячьи дела и убежал, - с улыбкой рассказывает лесовод Иволгинского лесхоза Алексей Леоничев.



