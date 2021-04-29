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В Бурятии за лесниками следил глухарь

В Бурятии за лесниками следил глухарь
Общество, 
Глухарь подпустил лесников и позволил снять себя на видео

В Баргузинском районе Бурятии лесники патрулировали леса. Через некоторое время один из лесничих почувствовал на себе пристальный взгляд:

- Я сначала не понял, кто смотрит. Вроде нет поблизости людей. Мы 50 метров прошли, потом 100, а все-равно кто-то смотрит. Уже подумал, что следят за нами, - со смехом рассказывает участковый лесничий.

Оказалось, что за лесниками, вытянув шею, пристально наблюдал глухарь. Птица подпустила лесников поближе и позволила снять себя на видео. Специалисты отмечают, что глухарь совершенно здоров.

- Пожелали глухарю здоровья, счастья и всего наилучшего. Он ещё немного походил, а после, улетел от нас, и мы поехали дальше на патрулирование, - рассказывают сотрудники Баргузинского лесничества.


Сейчас у птиц брачный период, глухари выходят на «токование».

Лесники часто встречают разных лесных животных: бурундуков, косуль, лисичек, белочек и даже медведей, отмечают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Баргузинском районе перед лесниками позировали изюбри.

В конце декабря лесники сняли на видео, как успокаивают зайца.

Также в конце прошлого года любопытные косули следили за лесниками.


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