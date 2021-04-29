В Бурятии за лесниками следил глухарь

В Баргузинском районе Бурятии лесники патрулировали леса. Через некоторое время один из лесничих почувствовал на себе пристальный взгляд:
- Я сначала не понял, кто смотрит. Вроде нет поблизости людей. Мы 50 метров прошли, потом 100, а все-равно кто-то смотрит. Уже подумал, что следят за нами, - со смехом рассказывает участковый лесничий.
Оказалось, что за лесниками, вытянув шею, пристально наблюдал глухарь. Птица подпустила лесников поближе и позволила снять себя на видео. Специалисты отмечают, что глухарь совершенно здоров.
- Пожелали глухарю здоровья, счастья и всего наилучшего. Он ещё немного походил, а после, улетел от нас, и мы поехали дальше на патрулирование, - рассказывают сотрудники Баргузинского лесничества.
Сейчас у птиц брачный период, глухари выходят на «токование».
Лесники часто встречают разных лесных животных: бурундуков, косуль, лисичек, белочек и даже медведей, отмечают в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Баргузинском районе перед лесниками позировали изюбри.
В конце декабря лесники сняли на видео, как успокаивают зайца.
Также в конце прошлого года любопытные косули следили за лесниками.