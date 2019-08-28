Управление минюста Бурятии снова возглавил Ботоев

В Бурятии назначен новый начальник управления минюста
27 августа в Улан-Удэ был официально представлен новый начальник управления минюста по Бурятии. Должность занял Николай Ботоев.
Его коллективу управления, руководству территориальных органов ФСИН, ФССП, представителям республиканского управления ЗАГС, адвокатской и нотариальной палат Бурятии представил начальник Главного управления минюста России по Приморскому краю Виктор Храбров.
- Виктор Храбров также представил Николая Ботоева федеральному инспектору по Бурятии Оюне Цойжиловой, первому заместителю председателя правительства Бурятии Игорю Зураеву, заместителю председателя Народного Хурала Баиру Жамбалову, прокурору Бурятии Галине Ковалевой, - сообщили в управлении минюста.
Прежде начальником управления минюста Бурятии была Маргарита Барнакова. Она возглавила ведомство в 2014 году.
А до неё руководителем был ещё один Ботоев, однофамилец нынешнего начальника. Борис Ботоев руководил управлением минюста с 1994 года. В 2013 году он стал депутатом Народного Хурала, где возглавлял комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. В нынешнем созыве Хурала, выборы которого прошли в 2018 году, Бориса Ботоева уже не оказалось. Его имя нашлось в списке членов Общественной палаты третьего созыва. Этим летом Ботоева даже выдвигали на место председателя палаты.
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