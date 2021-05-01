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Жители Иркутской области на сайте «Бессмертного полка» разместили фотографии нацистов

Общество, 
Расследуется уголовное дело

В Иркутской области в отношении 17-ти и 32-летних местных жителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Молодые люди разместили на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и её участниках, боровшихся с нацистской Германией.

- По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили на сайте «Банк памяти» в интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн», - сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Уголовные дела возбуждены по материалам, представленным УФСБ России по Иркутской области.

- Следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области при участии сотрудников ОМОН Росгвардии, произведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователи выясняют все обстоятельства преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году жители Бурятии возмущались по поводу опубликованных фотографий нацистов. 

- Мы живём в эпоху тотального неуважения друг к другу. Готовы хейтить ради хайпа. Всё это результат цифрового уродства, вайновской безвкусицы и инстаграмного бездумья. Отсутствие смыслов везде. Эпоха, когда люди готовы ломать и осквернять святыни, плевать в семейные портреты, чтоб посмеяться, - говорил Чингис Болотов.

- Это диверсия против самого лучшего проекта,- говорила Галина Горбатых. 
Иркутская область Бессмертный полк
 
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