Жители Иркутской области на сайте «Бессмертного полка» разместили фотографии нацистов





- Мы живём в эпоху тотального неуважения друг к другу. Готовы хейтить ради хайпа. Всё это результат цифрового уродства, вайновской безвкусицы и инстаграмного бездумья. Отсутствие смыслов везде. Эпоха, когда люди готовы ломать и осквернять святыни, плевать в семейные портреты, чтоб посмеяться, - говорил Чингис Болотов.





- Это диверсия против самого лучшего проекта,- говорила Галина Горбатых.