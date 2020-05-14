Жителей Бурятии шокировала хакерская атака на «Бессмертный полк»

«Всё это результат цифрового уродства, вайновской безвкусицы и инстаграмного бездумья», - комментируют бурятские общественники
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в связи с пандемией коронавируса в России традиционная акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-режиме. Для этого потомкам погибших участников Великой Отечественной войны нужно было загрузить на сайт организаторов акции фотографию своего родственника. По данным РИА Новости, было подано 2,7 млн. заявок.
На днях в СМИ появилась информация о том, что сайт «Бессмертный полк» подвергся хакерским атакам. Пользователи Сети выложили туда фотографии нацистов.
- В ходе модерации волонтёрами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались, - цитирует REGNUM председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Жители Бурятии заявили, что шокированы и глубоко возмущены произошедшим. Своим мнение в соцсетях поделилась председатель фонда «Общество барьеров» Галина Горбатых.
- Это диверсия против самого лучшего проекта, который зародился в Томске и который поддержало все население России и не только. И если это действия молодёжи, то мне горько от того что, они не осознают, что в себе несёт нацизм. Больше чем уверена, что и их предки пострадали от рук фашизма. И сейчас своими действиями они предают память о них! – эмоционально высказалась общественница.
Подписчики её страницы также с негодованием отнеслись к произошедшему. Люди высказывали своё мнение в комментариях: «Волосы встают дыбом от такого. Ужас», «Предатели всегда были. Вот и здесь проявились», «Этим прокуратура или ФСБ должны заняться».
Также не остался в стороне известный общественник Чингис Болотов. Он считает, что «это подготовленные циничные действия по обесцениванию истории народов России».
- То, что происходит это сигнал всем нам. Сигнал обществу. Мы живём в эпоху тотального неуважения друг к другу. Готовы хейтить ради хайпа. Всё это результат цифрового уродства, вайновской безвкусицы и инстаграмного бездумья. Отсутствие смыслов везде. Эпоха, когда люди готовы ломать и осквернять святыни, плевать в семейные портреты, чтоб посмеяться, - высказался Чингис Болотов.
Он пояснил, что не смог пройти мимо ситуации, поскольку благодаря сайту «Память народа» он нашёл информацию о прадедушке, в честь кого назвали его отца. Там же он нашёл документы про прадеда с маминой стороны.
Возмущение высказала пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева. Она поделились, что знала о проведении акции в онлайн-режиме, но заявку на участие не подавала, а выложила фотографии родственников в соцсетях.
- Для меня, бОльшую часть жизни прожившую в Петербурге, блокада и город-герой Ленинград - не просто слова из учебника истории. И когда кто-то смеха ли ради, или ещё из каких-то совершенно диких для нормального человека побуждений, устраивает «проверку» или сознательно атакует сайт, высылая туда заведомо не просто ложную, а оскорбляющую чувства целого народа информацию, это видится провокацией, - негодующе высказалась Алла Намсараева.
По её мнению, с такими «шутниками» должны беседовать в Следственном комитете.
- Ведь если и есть что-то святое в нашей жизни - то это память о героях - известных и неизвестных. Можно любить или не любить то или иное руководство, но родина - она одна, и предательство - не просто моральная категория, это статья Уголовного кодекса, - заключила она.
Уже известно, что организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» направят в Следственный комитет России данные людей, пытавшихся сорвать акцию и осквернить память павших в Великой Отечественной войне.
Жителей Бурятии шокировала хакерская атака на «Бессмертный полк»
Происшествия, Фото:
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