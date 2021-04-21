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В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились верблюжата

В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились верблюжата
Общество,  Фото:Этнографический музей
Жителям республики предлагают придумать малышам имена

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ родились верблюжата.

- И снова у нас замечательная новость – в Этнозоосаду пополнение. Сначала Жемчужина, привезённая в 2018 году из Тункинского района, принесла малыша-верблюжонка. Малыш родился крупным, длинноногим крепышом, очень похожим на своего папу – Нюрхая. Практически сразу встал на ножки и через несколько часов после рождения активно сосал молочко у мамы. Сейчас им нужно окрепнуть, и примерно через неделю, если всё будет хорошо, можно будет познакомиться с новым жителем Этнозоосада вблизи (сейчас мама с сыночком находится в дальнем вольере), - сообщают сотрудники музея.

Не прошло и трёх дней, как специалистов порадовала верблюдица Сэсэг, которая сама родилась в музее в 2008 году.

- Её девочка родилась миниатюрной, изящной и хрупкой, настоящая принцесса! – добавляют они.

Жителям Бурятии предложили придумать имена малышам.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году впервые в своей жизни родила медведица Семёниха, которой 11 лет. На свет появились двое медвежат. 9 апреля Семёниха впервые вывела детёнышей из берлоги. Вскоре медвежат отправят в реабилитационный центр для дальнейшего выпуска на волю.

Ранее в Этнографическом музее родила детёныша альпака. Малыша назвали Диего. В конце марта мама вывела его к людям.

Также потомство ожидают олени.
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