Жителям республики предлагают придумать малышам имена
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ родились верблюжата.
- И снова у нас замечательная новость – в Этнозоосаду пополнение. Сначала Жемчужина, привезённая в 2018 году из Тункинского района, принесла малыша-верблюжонка. Малыш родился крупным, длинноногим крепышом, очень похожим на своего папу – Нюрхая. Практически сразу встал на ножки и через несколько часов после рождения активно сосал молочко у мамы. Сейчас им нужно окрепнуть, и примерно через неделю, если всё будет хорошо, можно будет познакомиться с новым жителем Этнозоосада вблизи (сейчас мама с сыночком находится в дальнем вольере), - сообщают сотрудники музея.
Не прошло и трёх дней, как специалистов порадовала верблюдица Сэсэг, которая сама родилась в музее в 2008 году.
- Её девочка родилась миниатюрной, изящной и хрупкой, настоящая принцесса! – добавляют они.
Жителям Бурятии предложили придумать имена малышам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году впервые в своей жизни родила медведица Семёниха, которой 11 лет. На свет появились двое медвежат. 9 апреля Семёниха впервые вывела детёнышей из берлоги. Вскоре медвежат отправят в реабилитационный центр для дальнейшего выпуска на волю.
Ранее в Этнографическом музее родила детёныша альпака. Малыша назвали Диего. В конце марта мама вывела его к людям.
Также потомство ожидают олени.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились верблюжата
Общество, Фото:
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