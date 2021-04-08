На свет появились, предположительно, два медвежонка
В Улан-Удэ уголок живой природы Этнографического музея народов Забайкалья пополнился медвежатами. Там впервые родила медведица.
Пока точно не известно, когда родила медведица и сколько медвежат. Сотрудники предполагают, что маленьких косолапых двое.
- Они потихоньку выходят. Немножко походят, потом обратно. Большую часть времени они в берлоге проводят, - рассказал «Байкал-Daily» заведующий отделом уголок живой природы Максим Нагуслаев.
Сейчас специалисты не спешат как-то контактировать с медвежатами и забирать их для осмотра ветеринаром. По словам Нагуслаева, косолапым нужно преодолеть робость.
- Если их осматривать, это может спровоцировать недуг. Самое лучшее для них лекарство – это оставить в покое от людей, от внимания. К ним допускаться никто не будет, - добавляет заведующий.
Медведице сейчас 11 лет. Это первое её потомство. Специалист отмечает, что это срок совсем не поздний для родов у медведей.
- Раз она родила, значит это не поздний срок. У зверей нет как у людей классификации – поздний, ранний и так далее. Если она рожает, значит, в состоянии рожать, - рассказывает Максим Нагуслаев.
Когда медвежата окрепнут, освоятся и начнут выходить из берлоги, их увезут в реабилитационный центр и разлучат.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Этнографическом музее родила детёныша альпака. Малыша назвали Диего, недавно мама вывела его к людям.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родила медведица
Общество, Фото:
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