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В Улан-Удэ мама-альпака вывела малыша людям

В Улан-Удэ мама-альпака вывела малыша людям
Общество,  Фото:Этнографический музей
Малыша альпака назвали Диего

В «живом уголке» Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ мама альпака впервые вывела к посетителям своего детёныша. Малыш (это самец) родился поздней осенью в вольере зимника.

- Малышу всё в диковинку. Оказывается, этот мир огромен, здесь столько света и воздуха, бескрайнее небо, солнце, - говорят сотрудники Этнографического музея народов Забайкалья.

Малыша назвали Диего. По словам сотрудников, ему предстоит стать звездой зоосада, «но он об этом пока не знает и продолжает удивляться и изучать всё новое».

Также в «живом уголке» бодрствует после зимней спячки бурый медведь Малыш.

- Он тоже решил, что пора окончательно распрощаться с берлогой до следующей зимы, с удовольствием подставляет свои лохматые бока весенним лучам, - говорят сотрудники Этнографического музея.

Следующие на переселение в летние вольеры – филины и еноты. Орлам придется потерпеть, зато уже на следующей неделе их ждёт отремонтированный птичник. Последними зимник покинут самые теплолюбивые животные – енот-носуха, павлины, курицы и утки.

Альпака появились в Этнографическом музее летом 2020 года. Музей купил самца и самку у передвижного зоопарка «Лигер», который застрял в Улан-Удэ из-за пандемии коронавируса.
этнографический музей дикие животные
 
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