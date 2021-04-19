На этот раз потомство ожидают олени
Олени в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ ожидают потомство.
- Хоть погода у нас неустойчивая, и то радует нас теплыми деньками, то холодным ветром со снегом, в Этнозоосаде у животных уже вовсю идёт весна! Кто-то, как красавец-павлин Алладин, только начинает ухаживать за своей павой Жасмин. А кто-то в ожидании потомства, как дружная семья пятнистых оленей, под предводительством самца Абрама, который, кстати уже потерял один рог, и щеголяет в оставшемся, - рассказали в соцсетях сотрудники музея.
Некоторые животные выгуливают малышей. Медведица Семениха, которой уже 11 лет, впервые родила в этом году. На свет появились двое медвежат. 9 апреля Семёниха впервые вывела детёнышей из берлоги. Смотреть на них удастся недолго – принято решение отправить медвежат в реабилитационный центр для дальнейшего выпуска на волю.
Медведица выводит своих двойняшек очень редко. Зато посетители могут увидеть овечку с ягнёнком, которого назвали Рыжик.
Ранее в Этнографическом музее родила детёныша альпака. Малыша назвали Диего. В конце мама мама вывела его к людям.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ «бэби-бум»
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