Историческое событие случилось накануне
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ уголок живой природы Этнографического музея народов Забайкалья пополнился медвежатами. Там впервые родила медведица по кличке Семёниха. Однако она не показывала своих медвежат.
9 апреля Семёниха наконец-то решилась показать медвежат миру. По словам сотрудников живого уголка, мама малышей и раньше выходила, больше в ночное время, пила воду, брала выложенный корм, но без медвежат.
- Мы каждый день слышали их возню в берлоге и терялись в догадках – сколько же их всего? Всего их два замечательных медвежонка: лобастые, глазастые, с блестящей черно-бурой шерстью с белой проседью, - рассказали в музее.
Но семью придётся разлучить. В музее отмечают, что другого выхода у животных зоопарков нет. Потомство передают в другие зоопарки, питомники.
- Нашим малышам уготована завидная участь – они будут участвовать в программе реабилитации бурых медведей, родившихся в неволе, для последующего выпуска их в дикую среду. На базе Сибирского зоопарка города Иркутска создан реабилитационный центр для бурых медведей, куда в ближайшее время (2-3 месяца) отправятся наши медвежата. Это прекрасная альтернатива содержанию и жизни в неволе, - отметили специалисты.
Посетителей живого уголка попросили не шуметь и не провоцировать медведицу. Когда она в ярости, то может поранить медвежат.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ медведица показала медвежат
Общество, Фото:
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