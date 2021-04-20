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Улан-Удэ отпразднует Пасху в этнографическом музее

Улан-Удэ отпразднует Пасху в этнографическом музее
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Гостей праздника ждут народные игры, хороводы и детская ярмарка

В столице Бурятии Пасху отпразднуют в этнографическом музее народов Забайкалья. Праздничные мероприятия пройдут 2 мая с 13:00 до 15:00 часов.

Для гостей музея будет организован концерт совместно с городским культурным центром Улан-Удэ. Также для посетителей подготовлены новинки – это арт-творчество, аллея из гигантских яиц для совместного творчества родителей и детей. Кроме этого, в программе праздника запланированы народные игры, хороводы, пасхальные угощения и открытие Никольской церкви.

Напомним, что в этом году празднование Пасхи дополнит детская Верхнеудинская ярмарка, на которой будут представлены изделия народного декоративно-прикладного творчества детей. Участники получат сертификаты, и по итогам народного голосования будет вручён приз зрительских симпатий, сообщает пресс-служба музея.

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