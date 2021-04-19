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В Улан-Удэ развернётся детская Верхнеудинская ярмарка

В Улан-Удэ развернётся детская Верхнеудинская ярмарка
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Авторы лучших работ получат памятные призы

Этнографический музей народов Забайкалья совместно с Комитетом по образованию и Комитетом по культуре Администрации г. Улан-Удэ при участии детских школ искусств, средних общеобразовательных учреждений, мастеров-ремесленников и энтузиастов

В столице Бурятии состоится детская Верхнеудинская ярмарка. Мероприятие пройдёт 2 мая с 13:00 до 15:00 в этнографическом музее народов Забайкалья.

Для участия в ярмарке приглашаются детские творческие коллективы, работающие в разных направлениях декоративно-прикладного творчества. Также в мероприятии могут принять участие учреждения образования и культуры, мастера народных промыслов и ремёсел, индивидуальные авторы.

- Цель мероприятия – создание условий для творческой самореализации, сохранение культурно-исторических традиций и народных промыслов, а также презентация авторских работ и создание базы мастеров для дальнейшего сотрудничества, - сообщает пресс-служба этнографического музея.

Заявки для участия отправляются на электронную почту konkurs_emtp@mail.ru. Приём заявок осуществляется по 25 апреля включительно.

В день проведения ярмарки каждому посетителю музея с билетами будут выдаваться специальные стикеры для голосования для понравившихся работ. Определение лучших работ будет происходить методом простого подсчёта специальных стикеров у каждого участника. По итогам народного голосования авторы лучших работ получат памятные призы. Все участники получат сертификаты.

Возрастное ограничение 0+
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