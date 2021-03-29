Жители Бурятии отговаривают девушку, беременную тройней, от аборта

Девушка призналась, что рождение тройни поставит крест на её планах на жизнь
Небывалый ажиотаж в паблике «Аноним 03» вызвала история жительницы Бурятии, беременной тройней. Девушка призналась, что намерена сделать аборт.
- Живём с молодым человеком пять лет. Всё было прекрасно, пока я не узнала, что беременна! Причём сама я как раз детей и не хотела, а он обрадовался очень, ну, и уговорил меня оставить. Подумала, решила, что вроде как справимся. Но позавчера на УЗИ сказали, что будет тройня. К этому я никак не готова, - рассказала девушка.
Она объяснила, что планировала переезд в Москву, учёбу в магистратуре. Также она призналась, что мечтает построить карьеру и много путешествовать. Рождение сразу трёх детей поставит крест на всех этих планах, рассказала девушка.
- Пытаюсь молодому человеку объяснить, что мы сломаем себе сейчас всю жизнь, если заведём троих детей, но он и слышать не хочет, говорит, значит, судьба от всего отказаться, дети важнее, и если сделаю аборт, то мы расстанемся. А я не хочу жертвовать всем ради того, чтобы ближайшие лет семь забыть, что такое полноценная жизнь в удовольствие! Угробить карьеру, нервы, здоровье... Решила, что однозначно нет! – рассказала она о причинах, по которым прервёт беременность.
Пользователи в ответ начали активно отговаривать её от аборта:
«Это тебе испытание Вселенная даёт. Как ты поступишь, так и с тобой поступят. Сделай аборт, и не будет у тебя ни Москвы, ни карьеры и любимого человека. Вселенная решит, что отказавшись от самого дорогого подарка, то и остальное тебе нафиг не нужно»,
«Всё будет, но чуть позже. Мы с тремя детьми переехали в Москву. Чуть-чуть тяжелее, конечно, но я не была бы счастлива без своих детей»
«Дети - наше всё. Одумайся, тройня тем более редко бывает! Первый год тяжело будет, но потом будет легче, они играют с друг другом! Не делай аборт»
«Ну, и дура... Потом в одиночестве страдать будешь!»
«Если уже всё решила, зачем сюда писать? Ну, а главное, подумайте ещё раз (100 раз) как стоит поступить. Москва, карьера и прочее - очень гипотетически, а дети - вот они, уже вполне реальные»
«Жаль, что девушка хочет сделать аборт. У нас никак не получается забеременеть, а тут такое тройное счастье».
Впрочем, есть люди, которые поддерживают решение жительницы республики:
«Мотал я такие испытания, сейчас тяжело с тремя детьми, на пособия не проживёшь, а зарплаты только на нужды будет уходить, на аренду квартиры сколько уходить будет, учить детей тоже нужно, школа, институт! Тем более при таком правительстве это не жизнь, а выживание! А вы говорите подарок судьбы!»
«Господа советчики, вы будете растить троих детей? Будете нянчить эту тройню? Кормить их, оплачивать их образование?».
Под постом в итоге набралось почти 300 комментариев.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад в Бурятии был принят закон, дающий семьям, где родились одновременно трое и более детей, выплаты на жильё. Первыми в очереди на такие выплаты оказались две семьи. Это родители трёх девочек, которые появились на свет в ноябре 2019 года. А также родители четверняшек, рождённых в том же месяце.
Тройняшки в Бурятии появляются на свет достаточно редко. Бывают года, когда таких родов не происходит вовсе. К примеру, в 2016-м на свет родилась только одна тройня.
Жители Бурятии отговаривают девушку, беременную тройней, от аборта
Общество, Фото:
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