В Бурятии семьям с тройняшками и четверняшками будут давать деньги на жильё

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«Повсюду рвались бомбы и снаряды, но мы шли вперёд…» Общество, С каждым днём становится меньше живых свидетелей Великой Отечественной войны. Но мгновения прошлого всё ещё живы в воспоминаниях потомков о прадедах, дедах и отцах. Рассказом о славном пути своих родных – отца Михаила Зандыновича и дяди Петра Зандыновича Шалаевых – с «Байкал-Daily» поделилась Антонида Михайловна Никифорова (Шалаева)