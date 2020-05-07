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В Бурятии семьям с тройняшками и четверняшками будут давать деньги на жильё

В Бурятии семьям с тройняшками и четверняшками будут давать деньги на жильё
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первыми получателями станут две семьи, в одной из которых родились четверняшки

В Бурятии семьям, в которых родились одновременно трое и более детей, теперь будут предоставлять средства на покупку жилья. Соответствующий закон принял накануне Народный Хурал.

- У нас в Бурятии впервые родились четверняшки. И есть тройняшки. Долго обсуждали этот законопроект. По крайней мере на сегодня предлагается внести следующие изменения – предоставлять выплату на приобретение жилых помещений семьям, в которых одновременно родились трое и более детей – без учёта критериев нуждаемости в жилых помещениях. Законопроектом устанавливаются условия проживания семьи на территории республики не менее пять лет на дату рождения трёх и более детей одновременно. То есть мы, по крайней мере, закрепляем те семьи, которые у нас живут именно в Бурятии, - сообщила министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.

Замечание по этому вопросу высказал депутат Иринчей Матханов.

- Ценз оседлости отсекает тех, кто сюда приезжает работать по договорам, на Гусиноозёрскую ГРЭС, на наши предприятия. Люди приехали, родили тут тройню, ну, и не попали. Нам надо стимулировать любое количество людей, которые приезжают сюда, - выразил он своё мнение.

Законопроект был принят в двух чтениях в том виде, в каком был представлен.

Первыми выплаты получат две семьи. В ноябре 2019 года в перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появились тройняшки, все девочки. В том же месяце впервые в истории современной Бурятии на свет появились четверняшки – три мальчика и девочка. Поздравлять счастливых родителей на выписку приехали министр здравоохранения и зампред правительства Бурятии по социальному развитию.

На предоставление этим семьям единовременных денежных выплат потребуется свыше 13 млн рублей. Средства учтены в республиканском бюджете на 2020 год.  
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