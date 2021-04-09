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Бурятия в 2021 году потратит почти миллиард рублей на спортивные объекты

Бурятия в 2021 году потратит почти миллиард рублей на спортивные объекты
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В республике появится региональный центр по хоккею и центр единоборств

По словам министра спорта и молодежной политики Вячеслава Дамдинцурунова, на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в 2021 году заложено 963 млн рублей. Об этом он сообщил на заседании комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Народного Хурала.



Самым дорогим спортивным объектом в этом году станет региональный центр единоборств. Он обойдётся в 394 млн рублей. Большую часть этих денег выделяет федеральный бюджет.

- Центр включает в себя 6 универсальных залов для проведения тренировок и соревнований по различным видам единоборств, а также игровым видам спорта, - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов депутатам Хурала. - Также в центре предусмотрены реабилитационно-восстановительный центр, медицинские массажные помещения, хостел на 20 мест, конференц-зал, блок административных помещений. В настоящее время техническая готовность объекта – 25%. Срок завершения работ – до 30 ноября 2021года.

Второй по стоимости спортивный объект, возведение которого планируется в этом году – региональный центр единоборств. На него в этом году выделяется 358 млн рублей. Сейчас он уже готов на 65%, закончить его планируется до 25 декабря этого года.

Также в этом году планируется завершить первую очередь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 микрорайоне стоимостью 56 млн рублей.

- Первая очередь строительства включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием и беговые атлетические дорожки. Срок завершения работ – 31 октября 2021 года, - пояснил Вячеслав Дамдинцурунов.

Кроме того, в этом же году будут построены три стадиона при улан-удэнских школах №13 (поселок Аршан), №43 (микрорайон Стеклозавод) и №55 (поселок Зверосовхоз). К проведению в 2022 году 16-х республиканских зимних сельских спортивных игр предусмотрен капитальный ремонт стадиона в селе Турунтаево Прибайкальского района стоимостью 14 млн рублей. А в селе Ильинка того же района планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

- По поручению главы Республики Бурятия по итогам встречи с представителями экстремальных видов спорта запланировано устройство скейт-площадки на территории Центрального стадиона в Улан-Удэ стоимостью 3 млн рублей, - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов.

К слову, за последние пять лет финансирование спортивных сооружений в Бурятии выросло в десятки раз. Если в 2016 году на эти цели было потрачено 33,5 млн рублей, то к 2020 году эта цифра достигла уже почти 1,4 млрд рублей.
правительство РБ
 
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