Жители Бурятии всё чаще записываются на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг
В Бурятии продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в республику на сегодня поступило 66792 дозы комбинированной векторной вакцины ГамКовидВак I и II компонента.
По данным регистра вакцинированных, привито первым компонентом 52473 человека. Закончили вакцинацию 40 583 человека, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Запись на вакцинацию от COVID-19 организована на портале Госуслуг. Запись доступна всем желающим. С 18 января до 9 апреля через портал госуслуг на вакцинацию записано 3807 человек, доля от общего числа вакцинированных составила 7,3%.
В Бурятии развёрнут 51 пункт вакцинации. 13 пунктов по Улан-Удэ: городская поликлиника №6 – три пункта, городская поликлиника №1 - два пункта, городская поликлиника №2 - два пункта, городская поликлиника №4 - два пункта, ЧУЗ РЖД Медицина – один пункт, республиканский клинический госпиталь ветеранов войн – один пункт.
38 пунктов развёрнуто в районах республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», основной этап вакцинации, по прогнозам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, завершится до лета.
Вакцины не ставят лицам до 18 лет, беременным и кормящим матерям и тем, кто уже переболел «короной».
- Также это лица, которые имеют аллергические реакции на компоненты, содержащиеся в вакцине. Лица, которые, может быть, имеют сложной такой аллергический статус. Лица, которые находятся в острой фазе заболевания либо обострения каких-то хронических заболеваний, - сообщала ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
От коронавируса привились свыше 40 тысяч жителей Бурятии
Общество, Фото:
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