В Бурятии заявили о планах привить от коронавируса 60% населения

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, кому прививки не будут ставить
В Бурятии скоро начнётся массовая вакцинация населения от коронавируса. О ситуации по COVID-19, о двух вакцинах, которые находятся сейчас в обороте, рассказали сегодня в Роспотребнадзоре.
- На сегодня в нашей республике - так же, как в Российской Федерации, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сохраняется напряжённой. В последние месяцы отмечается стабилизация, в частности в республике уже в течение месяца показатели остаются практически на одном уровне. По степени ранжированию, по показателю заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения наша республика находится – с нарастающим итогом – за весь период неблагополучия на 23 месте, по среднесуточным показателям, которые мы тоже мониторируем, мы находимся на 35 месте. Тем не менее те меры профилактические, противоэпидемические, которые принимаются в нашей республике, остаются актуальными, - объяснила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
На сегодня в Бурятии регистрируются очаги коронавируса, в частности, последний очаг был в Мухоршибирском доме-интернате.
- Для того, чтобы эпидемиологический процесс был полностью регулируемым, основным методом, так скажем, завершающей точкой в данном вопросе является вакцинация. На сегодня вакцинация – это самая эффективная и действенная мера, которая непосредственно направлена на защиту организма человека против данной инфекции. С 18 января по поручению президента России дан старт массовой вакцинации. Эта вакцинация началась по всей стране с конца декабря, но старт именно массовой вакцинации дан в середине января, - отметила Елена Кузьмина.
По её словам, совместно с известными вирусологами, эпидемиологами, инфекционистами, которые больше года работали над проблемой, обсуждался вопрос, какое количество населения нужно привить для того, чтобы обеспечить должную защиту населения. Доля необходимого привитого населения была определена как 60%.
Пока не будут прививать тех, кто переболел «короной». Также вакцины не будут ставить лицам до 18 лет, беременным и кормящим матерям.
- Также это лица, которые имеют аллергические реакции на компоненты, содержащиеся в вакцине. Лица, которые, может быть, имеют сложной такой аллергический статус. Лица, которые находятся в острой фазе заболевания либо обострения каких-то хронических заболеваний, - добавила она.
Сейчас в обороте находятся две вакцины, которые прошли регистрацию в установленном порядке.
- Первая вакцина, которая у нас появилась – это вакцина «Спутник» центра «Гамалеи», она прошла все необходимые регистрационные подтверждения. И сейчас проходит вакцинация. Прошла регистрацию и вторая вакцина – «Эпи Вак Корона» центра «Вектор», и с февраля начинается уже массовое производство данной вакцины. Таким образом, с конца февраля, в марте у нас будет массовая вакцинация этими двумя вакцинами, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
На подходе ещё третья вакцина федерального научного центра имени Чумакова. Она проходит процедуру как раз регистрации. Ориентировочно ожидается поступление этой вакцины в гражданский оборот в конце марта – начале апреля.
- Кто же должен вакцинироваться? Первоначально определяются те группы риска, которым крайне необходима данная вакцинация. Конечно же, это в первую очередь профессиональные группы, которые по роду своей деятельности связаны с работой, несущей наибольшие риски заражения коронавирусом. Это медработники, работники социальных учреждений, образовательных организаций, это сфера обслуживания, транспорт. Это приоритетные группы, первоочередные для вакцинации. На сегодня даны рекомендации для вакцинации людей старше 55 лет вакциной центра «Гамалеи», то есть на сегодня в порядке очередности уже будет запланирована вакцинация лиц старше 55 лет, далее идут лица, которые имеют хронические заболевания, - продолжила Елена Кузьмина.
Также сотрудники крупных промышленных предприятий – это тоже одна из групп, которые подлежат первоочередной вакцинации. Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что люди вправе отказаться от прививки: вакцинация – дело добровольное.
В Бурятии заявили о планах привить от коронавируса 60% населения
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