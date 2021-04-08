Привились более восьми тысяч железнодорожников
С начала прививочной кампании от коронавируса на Восточно-Сибирской железной дороге вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») получили свыше 19% работников. По оперативным данным, привиты более 8 тысяч железнодорожников, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Прививочные кабинеты действуют в поликлиниках № 1 и № 2 частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Иркутске, а также в поликлиниках частных учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина» в границах магистрали. Вакцинироваться могут не только работники железнодорожного транспорта, но и все граждане по полису ОМС.
Кроме того, иммунизация организована на базе передвижного консультационно-диагностического центра «Академик Федор Углов». В марте специалисты передвижного медцентра привили более 2,1 тыс человек.
Каждый пятый работник ВСЖД вакцинирован от ковида
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