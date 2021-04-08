В Бурятии запустили движение «Я/МЫ против ЯМЫ»

Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 апреля Улан-Удэ устранили ставшую «знаменитой» дорожную яму возле «Прогресса». Её ликвидировали благодаря общественнику, лидеру КВН-движения Бурятии Чингису Болотову, который обещал вести ежедневное «реалити-шоу» о жизни ямы. «Кина не будет!» - заявили в ответ в комитете городского хозяйства, и яма была ликвидирована.
Накануне Чингис Болотов поблагодарил комитет городского хозяйства за реакцию и за решение проблемы.
- Яму закатали в асфальт. Я надеюсь, что топор инфовойны скоро тоже закатается в асфальт. Дурная дырявая повестка исчерпается и не будет темой для публичного общения, превратившись в ненужную память о позорном прошлом дорог и тротуаров Улан-Удэ, - написал Болотов на своей странице.
Он объяснил, что на дорогах города есть и другие ямы, которые также необходимо залатать.
- С весной город ставится похожим на места съёмок фильмов про Великую Отечественную войну. Окопы, поломанная техника с гусеницами, обескураженные рабочие. И неизвестно, где тебя может подстерегать опасность, - поделился Чингис Болотов.
Общественник обещал опубликовать фото проблемных дорожных мест и дал лозунг своей работе «Я/МЫ против ЯМЫ!»