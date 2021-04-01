Общественник проводит эксперимент с ямой в центре Улан-Удэ

- Как же это поэтично «Яма за Прогрессом...». Более полугода мозолит и раздражает глаза вот эта яма в центре Улан-Удэ. Зимой из-за утрамбованного снега не сильно чувствовалось отсутствие 2.5 кв. м. асфальта. Сейчас это уже большая проблема. Днём здесь много припаркованных авто. Водителям становится крайне сложно объехать эту яму. Там, итак, трудно было всегда разъехаться, но благодаря этой яме задача многократно усложняется. Возникают большие заторы. Конфликты водителей. Яма с каждым днём становится всё глубже и глубже. Для маленьких легковых авто провалиться в такую яму крайне неприятно, - поделился Чингис Болотов в Facebook.







Лидер КВН-движения Бурятии, общественник Чингис Болотов пообещал, что постарается публиковать фотографии ямы в центре Улан-Удэ каждый день, пока её не заделают.Общественник поясняет, что в первую очередь это небезопасно для пешеходов.- Я часто вижу, как спотыкаются дети и пожилые люди, которые не ожидают такого подвоха в центре бурятской столицы. Яма находится за фасадом города, и, наверное, поэтому на неё не обращают внимание. Хотя я слышал, что в центре города квадратный метр резко подорожал, - пошутил Болотов.Он сообщил, что решил провести эксперимент – будет стараться каждый день публиковать эту яму.- Смогут ли заделать быстро? Проблема маленькая, но раздражает сильно, - заключил Болотов в своём посте.