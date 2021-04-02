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Мэрия Улан-Удэ: «Кина не будет»

Мэрия Улан-Удэ: «Кина не будет»
Власть,  Фото:страница администрации Улан-Удэ
«Реалити-шоу» с ямой в центре города отменяется

«Кина не будет, яма закончилась», - сообщение с таким заголовком появилось на официальной странице администрации Улан-Удэ в соцсетях. Речь идёт о большой яме в центре городе, за «Прогрессом».

- Реалити-шоу с ямой на парковке в центре города отменяется. Специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству» её засыпали гравием, а на следующей неделе её заасфальтируют, - говорится в сообщении мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», лидер КВН-движения Бурятии, общественник Чингис Болотов пообещал ежедневно публиковать фотографию ямы. Он отмечал, что она мешает разъехаться водителям и небезопасна для пешеходов.

По словам директора комбината по благоустройству Владимира Соснина, на следующей неделе стартует ямочный ремонт горячим асфальтом. ⠀

– Яму временно засыпали гравием, на следующей неделе она будет ликвидирована. Ямочный ремонт при помощи «холодного» асфальта проходит в первую очередь на самых проблемных участках дорог, где после зимы выявлено большое количество выбоин. Эту яму, учитывая её месторасположение нужно было ремонтировать горячим асфальтом, – отметил он. ⠀

С этого года работы по ямочному ремонту будут проводить сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству», подведомственное учреждение комитета городского хозяйства. Это позволит замкнуть сервисный цикл обслуживания дорог. Комбинат убирает, подсыпает и теперь будет ремонтировать. В первую очередь работы пройдут на самых проблемных участках дорог, где после зимы выявлено большое количество выбоин. Специалисты делят ямы на средние - до 5 кв. м, большие - до 25 кв. м и трещины. Будут ремонтировать и тротуары.⠀

В этом году на дороги выйдет новая техника, рассказали в мэрии. Одна из новинок – машина «Бецема» - выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет её смесью из битумной эмульсии и крошки. При этом дорогу не перекрывают, поскольку техника позволяет быстро заливать швы.⠀


ямочный ремонт дороги
 
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