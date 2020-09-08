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Улан-удэнцы остались без Дня города

Улан-удэнцы остались без Дня города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Четыре миллиона рублей, запланированные на День города, отложат на Новый год

День города-2020 в Улан-Удэ отменён. Об этом сегодня в Instagram сообщил мэр Игорь Шутенков.

В этом году День города впервые за много лет должен был состояться не в сентябре, а ещё в июне. Но из-за коронавируса его отложили на более поздний срок. Сегодня стало известно, что в этом году Дня города не будет вовсе.

- Друзья! Честно говоря, до последнего оставалась надежда, что писать этот пост не придётся. К сожалению, празднования Дня города в этом году из-за коронавируса всё же не будет. Вы помните, мы специально вернули его с осени на третью субботу июня, и это было наше общее решение — более 20 тысяч горожан проголосовали за то, чтобы праздновать День города в первый месяц лета. Однако наши с вами планы нарушили сложная эпидемиологическая обстановка и запрет Роспотребнадзора на все массовые мероприятия, - поделился Шутенков.

Мэр отметил, что лишать горожан и гостей столицы «яркого, красивого и уже любимого праздника, разумеется, не хочется». Городские власти до последнего надеялись, что обстановка с COVID-19 стабилизируется и ограничения снимут. Но этого не произошло.

- Пандемия продолжается, и нам пришлось принять решение об отмене празднования Дня города. Закладывали на него 4 млн рублей, но эти средства не пропадут — скоро Новый год. Направим их на ледовый городок и проведение различных мероприятий для наших ребятишек. Уверен в том, что любить наш город можно не только по праздникам. И что выходные можно провести интересно и без массовых гуляний. Вместе с вами жду, когда столица Бурятии вернётся к прежней жизни, а пока призываю помнить о безопасности, - отметил Игорь Шутенков.

Посмотреть фоторепортаж с празднования Дня города-2019 можно по ссылке.

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