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Улан-Удэ празднует День города: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Торжественное открытие Дня города-2019 состоялось на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

7 сентября Улан-Удэ празднует свой 353-й день рождения. Торжественное открытие Дня города состоялось днём на площади Советов.

Праздничное шоу для гостей и жителей столицы Бурятии представили учащиеся детских школ искусств, ведущие солисты, творческие коллективы, цирковые артисты и танцоры с Африки. Театрализованному представлению дали название «Яркими красками город цвети».

Поздравили жителей с Днём города глава Бурятии Алексей Цыденов и и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Сегодня время перемен. Время не слов, а дела. Город меняется. Нужно сохранить этот темп. Нужно реализовать все те большие возможности, которые нам сегодня даны, а не как обычно всё просадить в угоду чьих-то амбиций, - отметил Алексей Цыденов.

- Дорогие земляки, давайте вместе хранить и развивать наш город, беречь его красоту и самобытность, давайте вместе сделаем Улан-Удэ городом для людей, для всех людей. Будьте здоровы и счастливы. С праздником! С днём рождения Улан-Удэ, - добавил Игорь Шутенков.

Также он предложил вынести на обсуждение вопрос о переносе празднования Дня города на лето. 

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, торжественное открытие посетили более тысячи горожан. Выступлениями творческих коллективов жители остались довольны.

«Очень всё красиво. Ребята молодцы. Мы видели, как они на площади репетировали несколько недель и сейчас показали вот такое грандиозное шоу. Одним словом, молодцы», «Хоть на улице прохладно, но ритмичная музыка, которая заставляет подтанцовывать, выступление артистов и их улыбки согревают», «День города – это одно из самых моих любимых массовых праздников. Все радостные, счастливые, интересные концерты, конкурсы, выставки, ярмарки по всему городу. После этого начинаешь ещё больше любить Улан-Удэ», - поделились своими впечатлениями с «Байкал-Daily» горожане.

Также в течение всего дня в парках города будут проходить праздничные мероприятия. Полную программу Дня города «Байкал-Daily» уже сообщал

В 19 часов на площади Советов состоится закрытие Дня города «Яркая палитра». На сцене выступят звёзды бурятской эстрады, а также певица Lorna с Африканского континента.

Накануне в театре оперы и балета прошёл конкурс «Мисс Улан-Удэ 2019». Корона победительницы досталась Тунгалаг Дашиевой, актрисе Бурятского государственного академического театра драмы имени Хоца Намсараева.
день города администрацияУУ
 
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