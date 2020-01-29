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День города в Улан-Удэ будут праздновать в июне

День города в Улан-Удэ будут праздновать в июне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горсовет официально перенёс День города на новую дату

Празднование Дня города в Улан-Удэ перенесено с сентября на июнь. Решение утвердили сегодня на очередной сессии горсовета.

Как сообщал «Байкал-Daily», мэр Игорь Шутенков впервые предложил перенести День города 7 сентября 2019 года, инициативу он озвучил прямо с трибуны. День выдался очень холодным, народу на улицах в праздничный день было немного. Непогода наблюдалась и в прошлые годы – то это был сильный ветер, то дождь.

Затем было устроено голосование – как на сайте «Активный горожан», так и с помощью специальных урн, которые установили в домах творчества, школах, детсадах, районных администрациях. Проголосовали более 21 тыс человек. Были и совсем необычные предложения, вроде того, что отмечать День города в декабре или январе. Однако 80% голосовавших отдали голоса за июнь.

- При праздновании Дня города Игорь Шутенков заметил, что было очень холодно и появилось предложение о перемене даты на более тёплое время. Районные власти провели опрос и получили предложения от жителей города проводить день города в июне, - пояснил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Депутаты единогласно проголосовали за перенос празднования Дня города на вторую декаду июня. Власти города планируют ставить праздник в выходной день.

Ранее День города всегда праздновали как раз в июне. Но в 2007 году бывший мэр Геннадий Айдаев перенёс празднование на сентябрь (так совпало, что перед выборами). Тогда власти объясняли решение тем, что летом люди уезжают в отпуска, а студенты разъезжаются по домам. С тех пор улан-удэнцы не раз просили «вернуть праздник», что, наконец, и было сделано. 


день города
 
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