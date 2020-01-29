Горсовет официально перенёс День города на новую дату
Празднование Дня города в Улан-Удэ перенесено с сентября на июнь. Решение утвердили сегодня на очередной сессии горсовета.
Как сообщал «Байкал-Daily», мэр Игорь Шутенков впервые предложил перенести День города 7 сентября 2019 года, инициативу он озвучил прямо с трибуны. День выдался очень холодным, народу на улицах в праздничный день было немного. Непогода наблюдалась и в прошлые годы – то это был сильный ветер, то дождь.
Затем было устроено голосование – как на сайте «Активный горожан», так и с помощью специальных урн, которые установили в домах творчества, школах, детсадах, районных администрациях. Проголосовали более 21 тыс человек. Были и совсем необычные предложения, вроде того, что отмечать День города в декабре или январе. Однако 80% голосовавших отдали голоса за июнь.
- При праздновании Дня города Игорь Шутенков заметил, что было очень холодно и появилось предложение о перемене даты на более тёплое время. Районные власти провели опрос и получили предложения от жителей города проводить день города в июне, - пояснил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.
Депутаты единогласно проголосовали за перенос празднования Дня города на вторую декаду июня. Власти города планируют ставить праздник в выходной день.
Ранее День города всегда праздновали как раз в июне. Но в 2007 году бывший мэр Геннадий Айдаев перенёс празднование на сентябрь (так совпало, что перед выборами). Тогда власти объясняли решение тем, что летом люди уезжают в отпуска, а студенты разъезжаются по домам. С тех пор улан-удэнцы не раз просили «вернуть праздник», что, наконец, и было сделано.
День города в Улан-Удэ будут праздновать в июне
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горсовет официально перенёс День города на новую дату
Девушек задержали на железнодорожном вокзале
Украденное он сдавал в скупку
Автоинспекторы и дружинники обсудили вопросы дорожной безопасности с водителями общественного транспорта.
Известный певец станет гостем на «сольнике» Чингиса Хандажапова
По словам нарушителя, мусор он просто забыл забрать с собой после рыбалки
Лента выходила на экраны в 2017 году
Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия
Кинолента «Без неба» рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта
В состав коллектива вошли участники из Литвы и Бурятии
Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов, водонепроницаемым покрытием
На это из бюджета потратили почти 4 миллиона
Пользователи назвали мастера «отцом года»
Женщина украла телефон из комнаты отдыха
Танкисты готовились в одиночном порядке месяц